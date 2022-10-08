Сайт с сомнительными женщинами закрыл орловский суд

Решение было принято для защиты духовности и нравственности.

Как сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда, рассмотрено очередное дело по административному исковому заявлению местного прокурора. Последний выступил в защиту интересов Российской Федерации и прав неопределенного круга лиц. Прокурор просил суд о признании информации, размещенной на выявленном ходе мониторинга Сети сайте, информацией, распространение которой в России запрещено. Напомним, в нашей стране действует Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Он гарантирует свободное распространение информации, но при соблюдении требований, установленных законодательством. Например, запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти. Запрет касается и сведений о деяниях, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. В данном случае было установлено, что на выявленном прокуратурой сайте размещена для всеобщего обозрения «информация о женщинах, оказывающих платные услуги сексуального характера». Это обстоятельство в совокупности с описанием предлагаемых услуг позволили суду сделать вывод о размещении на сайте информации, на которую законодательством Российской Федерации установлен запрет.

Дело в том, что статьями 6.11 и 6.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за занятие проституцией и получение дохода от такого занятия. А статьями 240 и 241 Уголовного кодекса РФ запрещено вовлечение в занятие проституцией и организация занятий проституцией. Суд учел эти нормы при вынесении решения. Он пришел к выводу, что отсутствие запрета на дальнейшее распространение указанных сведений на сайте может нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию как взрослых граждан, так и несовершеннолетних. Иск прокурора был удовлетворен, доступ к сомнительному ресурсу решено заблокировать.

ИА «Орелград»