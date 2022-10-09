Орловец украл автомобиль и сдал его на металлолом

Мужчина пытался нетривиальным способом улучшить свое материальное положение.

Преступление было совершено на территории Заводского района областного центра. Как установили следствие и суд, местный житель в декабре 2021 года решился на преступление ради того, чтобы поправить свое незавидное материальное положение. Способ он выбрал нетривиальный. Мужчина посетил парковку, расположенную недалеко от многоквартирного дома, в котором сам же и проживает. Его внимание привлек автомобиль модели «ГАЗ», принадлежавший ранее ему незнакомой женщине. Машину злоумышленник решил похитить и выручить за нее деньги.

В одиночку сделать ему это оказалось не под силу, и тогда орловец пустился на хитрость. Он нашел по объявлению контакты компании, оказывающей услуги по эвакуации автомобилей. Злоумышленник вызвал кран-манипулятор, причем он сумел убедить водителя в том, что старенький «ГАЗ» принадлежит лично ему. Эвакуатор по его просьбе доставил украденный автомобиль в пункт приема металлолома, где машину приняли и расплатились с угонщиком.

Отметим, что «ГАЗ» был без колес и стекол, без коробки передач и карданного вала. Но даже его остаточная стоимость, как установила экспертиза, составляла около 230 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимый заявил о своем согласии с предъявленным обвинением в полном объеме и поддержал заявленное им же ходатайство о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Суд приговорил его к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»