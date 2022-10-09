Заключенному из Москвы накинули срок

Молодой человек напал на сотрудника колонии. Вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному Урицким районным судом. Оно было возбуждено в отношении молодого человека, ранее осужденного за кражу и разбой Московским областным судом. Поскольку преступления юноша совершил еще в несовершеннолетнем возрасте, часть срока он отбывал в воспитательной колонии. Когда ему исполнилось 18 лет, он был переведен в исправительную колонию общего режима в Нарышкино Орловской области. На момент рассмотрения нового уголовного дела не отбытый срок назначенного наказания в виде лишения свободы составлял два с половиной года.

В Орловской области юношу обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что он напал на сотрудника колонии. Произошло это еще прошлой осенью. Как следует из материалов дела, младший инспектор группы надзора отдела безопасности находился на рабочем месте и исполнял свои должностные обязанности. Заступив на дежурство, он приступил к техническому осмотру камер и обыску содержащихся в них осужденных.

В одной из камер заключенный напал на сотрудника и нанес ему удар головой по лбу, то есть боднул его. Инспектор испытал физическую боль, на лбу у него появился кровоподтек. Полученная им травма была расценена медиками как повреждение, не причинившее вред здоровью человека и не повлекшее незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Тем не менее, было заведено уголовное дело, ведь заключенный напал на представителя власти, находившегося при исполнении своих служебных обязанностей.

Подсудимый после изложения обвинительного заключения, выступления в прениях и произнесения последнего слова виновным себя признал полностью, раскаялся, а также принес свои извинения потерпевшему. За содеянное он получил полтора года лишения свободы. А по совокупности приговоров окончательное наказание составило для него три года и три месяца лишения свободы, то есть ему «накинули срок». Отбывать назначенное наказание юноша по-прежнему будет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»