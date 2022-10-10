Андрей Клычков: приостановка мобилизации продлена до 12 октября

При этом, рассылка повесток будет продолжаться.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что 10, 11 и 12 октября орловские мобилизованные не будут отправляться в учебные центры.

«Вчера я посетил учебные центры, в которых проходят подготовку призывники из Орловской области, разговаривал с самими ребятами и командирами воинских частей — у наших ребят созданы все необходимые условия для проживания и учебного процесса. Но новых призывников центры переподготовки принять пока не готовы», — сообщил Клычков в своем телеграмм-канале.

Однако, рассылка повесток будет продолжаться и дальше. Мужчины, их получившие, как и прежде будут обязаны явиться в военкомат.

Также глава региона рассказал о том, что на выходных ему удалось посетить три воинские части, в которых размещены орловцы. Губернатор доставил собранные в регионе посылки и гуманитарную помощь, а также пообщался с военнослужащими.

ИА «Орелград»