Андрей Клычков: приостановка мобилизации продлена до 12 октября

10.10.2022 | 9:30 Новости, Общество

При этом, рассылка повесток будет продолжаться. 

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что 10, 11 и 12 октября орловские мобилизованные не будут отправляться в учебные центры.

«Вчера я посетил учебные центры, в которых проходят подготовку призывники из Орловской области, разговаривал с самими ребятами и командирами воинских частей — у наших ребят созданы все необходимые условия для проживания и учебного процесса. Но новых призывников центры переподготовки принять пока не готовы», — сообщил Клычков в своем телеграмм-канале.

Однако, рассылка повесток будет продолжаться и дальше. Мужчины, их получившие, как и прежде будут обязаны явиться в военкомат.

Также глава региона рассказал о том, что на выходных ему удалось посетить три воинские части, в которых размещены орловцы. Губернатор доставил собранные в регионе посылки и гуманитарную помощь, а также пообщался с военнослужащими.

ИА «Орелград»

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