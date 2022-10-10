Нарышкинская школа-интернат приютила почти 70 сирот с Донбасса

10.10.2022 | 10:18 Новости, Общество

Иерей Игорь Шишков посетил детей и побеседовал с ними о Боге и добрых делах.

В Нарышкинской школе-интернате размещено 66 детей-сирот с Донбасса, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба Орловской митрополии РПЦ.

Детей посетил клирик храма Казанской иконы Божией Матери поселка Нарышкино иерей Игорь Шишков, который провел беседу о Боге и добрых делах. Каждый ребенок получил в нательный крестик и другие подарки, купленные на личные средства.

Ожидается, что подобные духовные встречи будут проходить по два раза в месяц.

ИА «Орелград»

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