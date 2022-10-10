Оперативную обстановку в Ливнах назвали сложной

Существует угроза распространения в обществе опасных идей.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация Ливен утвердила муниципальную программу «Профилактика экстремизма и терроризма на 2023-2028 годы». Общий объем финансирования составит 600 тысяч рублей. Программа предусматривает создание системы антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, а также формирование у местного населения духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия.

Вызывает интерес обоснование целесообразности разработки программы. Во многом оно базируется на анализе результатов выполнения аналогичного документа, действие которого заканчивается в текущем году. Согласно официальным данным, в рамках программы на 2020-2022 годы межведомственной комиссией было проведено 70 процентов обследований объектов, включенных в перечень объектов вероятных террористических посягательств. За это время было установлено две камеры видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, изготовлено и распространено 300 печатных изданий по противодействию терроризму и экстремизму. Резюме — фактов проявления терроризма и экстремизма не допущено.

Вместе с тем, власти Ливен признают, что несмотря на принимаемые меры и некоторые позитивные изменения, оперативная обстановка в городе остается сложной, а результаты деятельности по отдельным направлениям — недостаточными.

«Обращено внимание правоохранительных органов на активизацию работы по пресечению и усилению мер борьбы с возможными проявлениями актов террористической и экстремистской направленности, — следует из паспорта нового документа. — С учетом угрозообразующих факторов, характерных для всей России, в том числе и Орловской области, на территории города сохраняется вероятность совершения террористических актов».

Одним из угрожающих факторов в документе названо «устремление международных террористических организаций нацелить своих сторонников на совершение терактов, прежде всего на социально-значимых объектах и в местах массового пребывания людей». Также авторы документа обращают внимание на возможные анонимные сообщения об угрозах совершения террористических актов, которые «могут использоваться представителями международных террористических организаций для оценки возможности осуществления терактов в части изучения времени, форм и методов реагирования специальных служб на данную угрозу».

Добавим, что в Ливнах нет зарегистрированных диаспор. Проживает в городе, согласно официальным данным, чуть более 47 тысяч человек, в том числе 419 представителей так называемых не титульных национальностей. Помимо русских в Ливнах проживают украинцы (0,27 процента населения), армяне (0,11), таджики (0,2), казахи (0,13), азербайджанцы (0,13), белорусы (0,07), молдаване (0,13), узбеки (0,95) и другие национальности (0,07 процента). Миграционные процессы влияния на обстановку в сфере противодействия терроризму не оказывают, подчеркнуто в документе.

ИА «Орелград»