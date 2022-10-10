Под Орлом обнаружено тело 64-летнего мужчины, погибшего при пожаре

Сгорела деревянная часть дома и кровля.

Вчера вечером в Орловском муниципальном округе было обнаружено тело 64-летнего мужчины, погибшего при пожаре в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 16.31 спасателям сообщили о том, что в деревне Мрачев загорелся жилой дом.

Огонь уничтожил кровлю и деревянную часть дома площадью 18 квадратных метров. В кирпичной части дома сгорела кровля площадью 42 квадратных метра.

В 16.53 на территории дома был обнаружен погибший. Причины возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»