Под Орлом окрестности Сабуровской крепости станут историческим поселением

10.10.2022 | 9:41 История, Новости, Общество

Это позволит претендовать на помощь Минстроя в вопросах благоустройства территории.

Часть села Сабурово, в которой расположена Сабуровская крепость, будет внесена в перечень исторических поселений регионального значения Орловской области. Об этом на своей странице в VK сообщил Роман Жуков, глава Орловского муниципального округа.

«В поддержку включения в перечень исторических поселений «Сабуровской крепости» выступили руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Геннадьевич Карпов, заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Виктор Анатольевич Ливцов и другие компетентные участники публичных слушаний. Жители с.Сабурово единогласно проголосовали — За!», — рассказал чиновник.

По словам Жукова, эта инициатива необходима для того, чтобы претендовать на получение финансовой помощи от Минстроя, которую можно будет потратить на благоустройство территории.

ИА «Орелград»

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