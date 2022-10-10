Под Орлом окрестности Сабуровской крепости станут историческим поселением

Это позволит претендовать на помощь Минстроя в вопросах благоустройства территории.

Часть села Сабурово, в которой расположена Сабуровская крепость, будет внесена в перечень исторических поселений регионального значения Орловской области. Об этом на своей странице в VK сообщил Роман Жуков, глава Орловского муниципального округа.

«В поддержку включения в перечень исторических поселений «Сабуровской крепости» выступили руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Геннадьевич Карпов, заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Виктор Анатольевич Ливцов и другие компетентные участники публичных слушаний. Жители с.Сабурово единогласно проголосовали — За!», — рассказал чиновник.

По словам Жукова, эта инициатива необходима для того, чтобы претендовать на получение финансовой помощи от Минстроя, которую можно будет потратить на благоустройство территории.

ИА «Орелград»