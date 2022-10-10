Ученики орловского интерната собрали две тысячи тонн яблок в поддержку Вооруженных Сил России

10.10.2022 | 10:10 Новости, Общество

Вырученные средства были перечислены на счет, открытый для сбора средств российским военнослужащим.

Ученики Тельченской школы-интерната из Мценского района Орловской области собрали примерно две тонны яблок для поддержки бойцов, участвующих в Специальной военной операции. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Старшеклассники предложили остальным ребятам поддержать военнослужащих и, совместными усилиями, был собран урожай в школьном саду. Вырученные средства интернат перевел на счет, открытый правительством Орловской области для поддержки участников СВО.

«В школе не нашлось ни одного учащегося, который бы был безразличен к такому нужному и важному мероприятию. Ребята понимали, что данная акция – гражданский долг перед теми войнами, которые защищают мир и покой в нашей стране», — рассказали работники школы-интерната.

ИА «Орелград»

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