Ученики орловского интерната собрали две тысячи тонн яблок в поддержку Вооруженных Сил России

Вырученные средства были перечислены на счет, открытый для сбора средств российским военнослужащим.

Ученики Тельченской школы-интерната из Мценского района Орловской области собрали примерно две тонны яблок для поддержки бойцов, участвующих в Специальной военной операции. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Старшеклассники предложили остальным ребятам поддержать военнослужащих и, совместными усилиями, был собран урожай в школьном саду. Вырученные средства интернат перевел на счет, открытый правительством Орловской области для поддержки участников СВО.

«В школе не нашлось ни одного учащегося, который бы был безразличен к такому нужному и важному мероприятию. Ребята понимали, что данная акция – гражданский долг перед теми войнами, которые защищают мир и покой в нашей стране», — рассказали работники школы-интерната.

ИА «Орелград»