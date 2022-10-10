В Ливенском районе молодой мужчина погиб в результате пожара

Сгорел жилой дом площадью 60 квадратных метров.

В субботу днем в Ливенском районе было обнаружено тело 42-летнего мужчины, погибшего при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сигнал о возгорании жилого дома в деревне Липовец поступил в 13.55. Пожарные предотвратили угрозу распространения пламени на соседние строения, но горящий дом и его жителя спасти не удалось.

Дом площадью 60 квадратных метров выгорел, обрешетка чердачного помещения и потолочное перекрытие обуглились. А в 14.20 был обнаружен погибший.

В причинах возгорания разбираются специалисты

ИА «Орелград»