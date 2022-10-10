В Ливнах износ водопроводных сетей достиг 60 процентов

В ближайшие годы в городе планируют модернизировать водоканал.

Протяженность сетей холодного водоснабжения города Ливны составляет 191,7 км. В настоящее время общий износ сетей составляет 60 процентов. Такие данные приведены в анализе текущего состояния системы водоснабжения Ливен, который провели местные власти. Из документа следует, что протяженность сетей со 100-процентным износом составила 101,1 км, в том числе сетей из стальных труб – 52,1 км, из чугунных труб – 45,8 км, из асбестоцементных труб – 3,2 км.

«На протяжении длительного периода времени замена отслуживших срок эксплуатации сетей водоснабжения не производилась по причине отсутствия средств в бюджете города и у МУП «Водоканал», — резюмируют чиновники. — Как следствие на сетях ежегодно растет количество аварийных ситуаций. Так, в 2017 году было зафиксировано и устранено 23 порыва сетей, в 2018 – 26 порывов, а в 2019 их количество возросло до 36. По причине ветхости водопровода не представляется возможным запустить в эксплуатацию резервный водозабор №4 «Воротынск», мощность которого позволяет подавать дополнительно до 7000 кубометров воды в сутки».

Из-за ветхого состояния сетей ежегодно растет объем потерь воды при транспортировке, который уже достиг 41,3 процента. В силу вышеуказанных причин в некоторых районах города возникают проблемы с подключением к централизованным сетям водоснабжения новых потребителей – в Ливнах нет резервов мощности и пропускной способности магистральных сетей. Водоснабжение города осуществляется из каптажа нисходящих родников водозабора №3 «Ключевка» с дебетом воды 9-10 тысяч кубометров в сутки и водозабора №1 с дебетом воды 3-4 тысячи кубометров в сутки. Летом потребность в воде возрастает до 17-19 тысяч кубометров в сутки.

Анализ сложившейся ситуации в системе водоснабжения указал на необходимость принятия срочных мер по ее модернизации. Для этого власти города утвердили целевую муниципальную программу. Предполагается, что она позволит снизить аварийность на сетях и уменьшить потери холодной воды в процессе ее транспортировки до потребителей. Реализация программы рассчитана на 6 лет. В 2023 году из бюджета города на нее планируется выделить чуть более одного миллиона рублей.

В рамках программы в предыдущие годы МУП «Водоканал» уже выделил 3,8 миллиона рублей, а в 2025 и 2026 годах планирует выделить еще чуть менее миллиона. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета. Главные задачи: обеспечение объема подачи питьевой воды потребителям к 2026 году в размере не менее 19 тысяч кубометров в сутки, сокращение объема потерь воды до 9 процентов, а также снижение аварийности на сетях к 2026 году – не более 0,05 аварии в среднем на один километр сетей в год.

ИА «Орелград»