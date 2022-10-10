В Орел приедет уникальный передвижной музей Поезд Победы

10.10.2022 | 11:36 История, Новости, Общество

Музей, не имеющий аналогов в мире, пробудет в Орле два дня.

21 октября на железнодорожный вокзал Орла приедет Поезд Победы — уникальный передвижной музей, посвященный годам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил телеграмм-канал «ОрлоVская ласточка».

Поезд Победы — первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В каждом вагоне поезда размещена экспозиция, посвященная отдельному периоду военных лет.

Музей пробудет в Орле всего два дня — 21 и 22 октября. Отметим, что орловцы могут стать участниками проекта «Волонтеры Победы». Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте движения.

ИА «Орелград»

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