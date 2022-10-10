В Орле заявили об уверенном преодолении кризиса

Высокую оценку работе промышленности дали региональные власти.



Правительство Орловской области презентовало очередной выпуск своего web-журнала. Новый номер посвящен 85-летию региона. Как уточнила пресс-служба губернатора, в нем подробно характеризуется агропромышленный комплекс, инвестиции, реализация национальных проектов, параметры бюджета, благоустройство территорий, меры поддержки бизнеса и другие аспекты социально-экономического состояния региона. В частности, сказано, что одной из базовых отраслей экономики Орловщины является промышленность. На ее долю приходится более 20 процентов валового регионального продукта и порядка 30 процентов общих налоговых поступлений.

«Орловская промышленность вышла на уверенную траекторию роста, в последние годы (19-21 гг.) превысив среднероссийские значения и уверенно преодолев кризисные явления в экономике, — говорится в «свежем» выпуске web-журнала. — По итогам 2021 года индекс промышленного производства составил 113,1 процента (по РФ – 106,4 процента). Среди 18 регионов ЦФО Орловская область по данному показателю занимает 4-е место, в России – 15-е место».

Также авторы отмечают ежегодное увеличение объема отгруженных промышленных товаров собственного производства. В текущем году, по их данным, объем отгрузки увеличился на 22,4 процента, составив по итогам января-августа 138,9 миллиарда рублей. Из них 124,9 миллиарда рублей приходится на сферу обрабатывающих производств. Объем валового регионального продукта Орловской области в 2021 году составил 311 миллиарда рублей, увеличившись к уровню 2017 года на 80 миллиардов.

«Наибольший удельный вес в структуре ВРП приходится на сельское хозяйство и промышленное производство (в совокупности 44 процента), — говорится в виртуальном издании. — Орловская область – регион с высоко диверсифицированной экономикой, базирующейся на отраслях реального сектора».

ИА «Орелград»