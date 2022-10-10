В Хотынецком районе простились с добровольцем, погибшим в сентябре под Изюмом

10.10.2022 | 12:16 Новости, Общество

39-летний младший сержант Мурад Кадиев погиб 24 сентября от осколочного ранения.

Вчера, 9 октября, в деревне Алехино Хотынецкого района прошли похороны российского добровольца Мурада Кадиева, погибшего в сентябре в Харьковской области. Об этом сообщило Орловское отделение «Совета солдатских матерей».

39-летний младший сержант 13 сентября в тайне от матери заключил контракт с Министерством обороны в городе Богучар Воронежской области. На фронте он пробыл менее двух недель и погиб от осколочного ранения в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области.

В траурной церемонии, которая проходила с воинскими почестями, приняли участие члены семьи, включая родственников, приехавших из Дагестана, односельчане из Алехино, представители власти и общественные активисты.

У Мурада Кадиева остались жена и двое детей. Младшему исполнился один год.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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