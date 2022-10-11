Под Орлом четыре человека погибли от отравления угарным газом

В поселке Зареченский погибла целая семья.

В Орловском муниципальном округе семья из четырех человек погибла в результате отравления угарным газом. Об этом сообщил телеграм-канал «Первого областного».

Трагедия произошла в поселке Зареченский. Родственники погибших не могли выйти с ними на связь и обратились в полицию. Вскрыв дверь, полицейские обнаружили четверых погибших.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Среди погибших были две женщины и двое мужчин.

«На месте происшествия с участием специалистов и следователей-криминалистов следственного управления проведен осмотр, в ходе которого изъяты интересующие следствие вещественные доказательства, в том числе газовое оборудование», — рассказали в СК.

В ситуацию также вмешалась прокуратура. На место трагедии выезжал прокурор Орловского района.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль за эксплуатацией газового оборудования в многоквартирных домах. При наличии оснований по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»