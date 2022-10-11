Советник Клычкова заявил о скорой отправке мобилизованных орловцев в зону СВО

По словам Сергея Лежнева, многие жизненно необходимые вещи еще не закуплены.

Советник губернатора Клычкова Сергей Лежнев рассказал о том, что мобилизованные орловцы уже в самое ближайшее время отправятся в зону проведения Специальной военной операции для выполнения боевых задач.

По словам Лежнева, недавняя поездка губернатора в учебные части позволила определить ряд дефицитных направлений, по которым орловским военнослужащим все еще необходима помощь. В частности, речь идет о технике — квадрокоптерах, рациях, компьютерах и принтерах.

Кроме того, сложности создает приближающаяся зима:

«Коллеги из городской администрации уже организовали более 200 печей, часть закупает бизнес, часть – делают сами жители. Спасибо им. Но этого, учитывая надвигающиеся холода, недостаточно. Также необходимы плитки-горелки газовые по просьбе орловских ребят. Ценники здесь значительные», — рассказал Лежнев.

ИА «Орелград»