Трое молодых орловцев попались на краже 130 кг металлических труб

Молодые парни приехали днем на территорию предприятия, погрузили трубы в машину и сбыли краденное в пункт приема металла.

Трое орловцев в возрасте от 18 до 20 лет стали фигурантами уголовного дела о краже 130 килограмм металлических труб с территории предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Потерпевший обратился в полиция, сообщив, что были украдены металлические изделия, предназначенные для монтажа забора. Дело было оперативно раскрыто. Как оказалось, молодые люди приехали днем на машине на территорию предприятия, погрузили металл и скрылись. Позже они сбыли краденное в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Фигурантов оставили на свободе с подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»