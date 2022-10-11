У орловцев обследуют домашние компьютеры

В регионе пройдет выборочное обследование информационных технологий.

В Орловской области в октябре-ноябре пройдет выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей (ИКТ). Регион не станет в этом отношении исключением – подобные обследования будут проведены по всей стране. Как рассказали в Орелстате, мероприятия организованы Федеральной службой государственной статистики в рамках реализации плана статистических работ, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации.

«Результаты обследования ИКТ предназначены для получения информации об уровне распространения навыков использования современных информационных технологий населением, — уточнили в Орелстате, — для проведения межрегиональных и межгосударственных сопоставлений, а также предоставления данных в международные организации для расчета индексов и рейтингов стран по уровню развития информационно-коммуникационных технологий».

Кроме того, полученные данные будут использованы «для обеспечения мониторинга процесса реализации Целей в области устойчивого развития». Иными словами, дома орловцев посетят специально обученные интервьюеры, которые выяснят, сколько и каких компьютеров и гаджетов используется в каждом доме, кто ими пользуется, как часто и с какой целью. Выяснят, везде ли есть доступ к интернету. Статистики отмечают, что во всех регионах страны обследование ИКТ в этом году проводится одновременно с выборочным обследованием рабочей силы.

Само обследование будет представлять собой опрос населения, который проведут в два этапа: с 17 по 23 октября и с 14 по 20 ноября. Непосредственно в Орловской области обследованию подлежат 849 человек, отобранных компьютером случайным образом. Интервьюерами будут официальные представители Орелстата, успешно прошедшие обучение. Они обязаны перед проведением опроса предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать респондентов о целях и задачах наблюдения.

«Данное обследование находится на особом контроле у органов исполнительной власти, а в целях обеспечения безопасности граждан — УМВД России по Орловской области», — подчеркнули в Орелстате.

ИА «Орелград»