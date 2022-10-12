Андрей Клычков занял одни из последних позиций в Медиарейтинге по ЦФО и России

16-е из 18 мест в ЦФО, 73-е из 85 — в России.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вошел в число худших в ЦФО и России по версии «Медиарейтинга».

В сентябре Клычков занял 16-е из 18 мест в Центральном федеральном округе. Лучшими были признаны руководители Москвы, а также Московской и Белгородской областей.

Что касается общероссийского рейтинга, то в нем Андрей Клычков за месяц опустился на 17 позиций и расположился на 73-м месте из 85 возможных. При этом, первое место занял президент Чечни Рамзан Кадыров.

Медиарейтинг является показателем того, какое информационное поле сформировано вокруг каждого из политиков. При этом, учитываются не просто упоминания в СМИ, а влиятельность источников и контекст, в котором упоминают губернатора — позитивный, негативный или нейтральный.

ИА «Орелград»