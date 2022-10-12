Болховские власти решили отказаться от необязательных затрат

Местный бюджет планируют усилить за счет экономии средств.

Как уже рассказывал «Орелград», власти Болховского района утвердили основные направления бюджетной политики на 2023-2025 годы. В документе подчеркнуто, что меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к механическому наращиванию расходов. Необходимо внедрение новых механизмов оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, повышение их доступности и качества. Кроме того, требуется снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.

Для реализации поставленных целей и задач местные власти предусмотрели целый план действий по разным направлениям. Так, один из разделов посвящен вопросу оптимизации бюджетных расходов. Решение этой задачи в первую очередь подразумевает планирование расходов бюджета исходя из консервативной оценки доходного потенциала. Кроме того, власти планируют обеспечение режима экономного и рационального использования средств муниципального бюджета. Согласно документу, в ближайшие три года нужно отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат.

«При этом режим жесткой экономии бюджетных средств следует обеспечить не только за счет прямого сокращения не первоочередных и неприоритетных расходов, но и за счет повышения эффективности использования средств районного бюджета, — говорится в программном документе. — В связи с этим необходимо в кратчайший срок провести инвентаризацию расходных обязательств, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового обеспечения, а также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер».

Также местные власти считают, что нужно обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств: «принятие расходных обязательств должно осуществляться только при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь период их действия и при условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности». При этом для предотвращения постоянного роста расходов муниципального бюджета увеличение или принятие новых расходных обязательств должно сопровождаться реструктуризацией или сокращением действующих затрат.

ИА «Орелград»