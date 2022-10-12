Четверо орловцев предстанут перед судом за избиение несовершеннолетнего

12.10.2022 | 9:42 Закон и порядок, Новости

Подросток был избит в конце январе прямо на площади Ленина.

Четверо жителей Орла скоро станут подсудимым по делу о групповом избиении несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

23 января в вечернее время обвиняемым захотелось выяснить отношения с 17-летнем парнем, гулявшим по площади Ленина. Используя малозначительный повод в присутствии большого количества свидетелей они накинулись на юношу, повалили на землю и жестоко избили.

В общей сложности злоумышленники нанесли более 25 ударов руками и ногами по туловищу, голове и конечностям. Следственные органы классифицировали произошедшее как хулиганство. Сейчас расследование дела завершено, и материалы переданы в суд.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования