Четверо орловцев предстанут перед судом за избиение несовершеннолетнего

Подросток был избит в конце январе прямо на площади Ленина.

Четверо жителей Орла скоро станут подсудимым по делу о групповом избиении несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

23 января в вечернее время обвиняемым захотелось выяснить отношения с 17-летнем парнем, гулявшим по площади Ленина. Используя малозначительный повод в присутствии большого количества свидетелей они накинулись на юношу, повалили на землю и жестоко избили.

В общей сложности злоумышленники нанесли более 25 ударов руками и ногами по туловищу, голове и конечностям. Следственные органы классифицировали произошедшее как хулиганство. Сейчас расследование дела завершено, и материалы переданы в суд.

ИА «Орелград»