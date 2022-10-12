Орловская область переживает «избирательную цифровизацию»

Облизбирком рассказал о передовых технологиях в избирательном процессе.

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации организована выставка «Передовые технологии в избирательном процессе». Проходит она в Санкт-Петербурге в рамках международной научно-практической конференции, приуроченной к 20-летию подписания Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ. Мероприятие не осталось незамеченным и в Орле. Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, материалы выставки посвящены цифровизации избирательного процесса.

Речь идет о процессах видеонаблюдения в дни голосования, развитии платформы «мобильный избиратель», дистанционном электронном голосовании, применении технологии изготовления протоколов об итогах голосования с применением машиночитаемого кода, новых методах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата и др. В связи с этим облизбирком напоминает, что в минувшем августе депутаты Орловского облсовета внесли важные изменения в целый ряд региональных законов, в том числе поправки, касающиеся использования дистанционного электронного голосования.

«Избирательная система Орловской области идет в ногу со временем, осваивая передовые технологии, как в ходе выборов, так и в межвыборный период, — считают в облизбиркоме. — При проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области в 2022 году помещения 29 территориальных и 83 участковых избирательных комиссий были оснащены системами видеонаблюдения и видеофиксации».

Орловская область уже не первый год участвует в процессе цифровизации. В качестве яркого примера приводятся события 2021 года, когда на территории региона заявления о включении в список избирателей по месту нахождения подали тысячи граждан. Например, на выборах депутатов Госдумы такие заявления подали 4570 орловских избирателей, на выборах депутатов Орловского облсовета – 2956 избирателей. Кроме того, через портал госуслуг было зарегистрировано 17 700 человек, обладающих активным избирательным правом и зарегистрированных в Орловской области.

ИА «Орелград»