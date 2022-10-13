Долги орловского бизнеса за год выросли на 20 процентов

Почти пять процентов общей задолженности являются просроченными обязательствами.

Орелстат сообщил о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-июле 2022 года. По ряду параметров они оказались неутешительными. Например, по подсчетам аналитиков на начало августа 2022 года совокупная кредиторская задолженность организаций региона составила 73,865 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичной датой 2021 года она выросла на 19,2 процента. Статистики отмечают, что просроченные обязательства составляют 3,815 миллиарда рублей, или 5,2 процента от общей суммы кредиторской задолженности.

Хуже всего дела обстоят у организаций, работающих в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром. Иными словами, речь идет о коммунальщиках, обеспечивающих инфраструктуру городов и районов Орловской области светом и теплом. Удельный вес организаций данной сферы среди всех организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, составляет 42,1 процента. А если говорить о сумме долгов, то 24 процента совокупной просроченной кредиторской задолженности приходится на коммунальщиков.

Существенные просроченные обязательства перед кредиторами имеют водопроводные хозяйства, предприятия транспортировки и хранения грузов, компании, работающие на рынке сделок с недвижимостью. Просроченные долги имеются и у торговых предприятий. При этом их вообще нет в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, строительство, гостиничный бизнес и общепит, в сферах образования, здравоохранения и социальных услуг. Также Орелстат сообщает, что за тот же период времени дебиторская задолженность перед организациями региона сложилась в сумме 73,95 миллиарда рублей. Данный показатель на 8,2 процента превышает показатель годичной давности. Объем просроченных обязательств статистики тут оценивают в 1,715 миллиарда рублей, что составляет 2,3 процента от общего объема зарегистрированной в Орловской области дебиторской задолженности.

ИА «Орелград»