Клычков не сможет доставить мобилизованным личные посылки от родственников

13.10.2022 | 10:39 Новости, Общество

Глава региона попросил родственников сэкономить деньги и заявил, что военнослужащие будут снабжены всем необходимым.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что в начале следующей недели снова посетит военнослужащих, мобилизованных в Орловской области, но не сможет передать личные посылки от родственников.

Это обстоятельство губернатор объяснил двумя причинами. Во-первых, большим объемом гуманитарного груза, который собран по заявкам самих военнослужащих. Во-вторых, постоянной сменой дислокации многих военных, которых для дальнейшего обучения перебрасывают в другой регион.

Также Клычков рассказал о том, что новые мобилизованные будут получать необходимый вещевой набор сразу на призывном пункте.

ИА «Орелград»

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