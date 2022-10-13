Клычков запретил казакам тратить казенные деньги на алкоголь

Список запретов спиртными напитками не ограничивается.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок предоставления субсидий из областного бюджета казачьим обществам, внесенным в государственный реестр. Финансирование идет по линии программы поддержки институтов гражданского общества. В своем постановлении губернатор четко определил, на что можно и на что нельзя тратить казенные деньги. По условиям, предоставленные казакам субсидии могут быть использованы только на цели, указанные ими в своих же проектах и программах, на реализацию которых выделяются средства.

За счет субсидий казачье общество вправе осуществлять целевые расходы на свое содержание и ведение уставной деятельности в рамках проекта, например, на оплату труда (но не более 30 процентов от запрашиваемой суммы). Также средства субсидии разрешено тратить на приобретение товаров, работ и услуг, оргтехники, имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности. Допустимы расходы на командировки в пределах Центрального федерального округа, необходимые для реализации проекта.

Казенные деньги можно пускать на арендные платежи, уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему, на возмещение расходов добровольцев и прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением проекта. Список того, на что тратить бюджетные средства нельзя, гораздо шире. Так, казакам запрещается за счет субсидий производить расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям.

Нельзя тратить эти деньги на поддержку политических партий и кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетирований, на фундаментальные научные исследования. Кроме того, губернатор запретил расходовать субсидии на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, организацию торжественных приемов и банкетов. Нельзя их тратить на оказание материальной помощи, лечение, приобретение лекарств, автотранспортных средств и недвижимости. Запрещены расходы на строительство, капитальный ремонт помещений, реконструкцию зданий и сооружений, деятельность в религиозной сфере. Нельзя пускать казенные деньги на оплату поездок за пределы Центрального федерального округа, а также на погашение кредиторской задолженности некоммерческих организаций и уплату штрафов.

ИА «Орелград»