Под Орлом ужесточили контроль за мигрантами

Не все приезжающие иностранцы спешат встать на учет.

Как сообщили в администрации Ливен, глава этого города Сергей Трубицин провел заседание консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В нем приняли участие представители Ливенской епархии РПЦ и учреждений образования, а также общественники. Особый интерес вызвал доклад начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Ливенский» Ларисы Лохматовой. Она сообщила, что в текущем году по сравнению с 2021 годом количество иностранных граждан, прибывших в город Ливны и Ливенский район, снизилось. Причем данная тенденция наблюдается с 2018 года.

«Всего за 2022 год на территорию города Ливны на постоянное жительство прибыл 81 иностранный гражданин, они оформили вид на жительство и разрешение на временное проживание, — доложила Лариса Лохматова. — Приехали из Украины, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и других государств. Основная их цель — осуществление трудовых отношений».

По ее словам, всего в Ливнах по месту пребывания поставлен на миграционный учет 1081 человек. В этом году несколько изменилась структура миграции. После начала специальной военной операции вырос приток мигрантов из Украины, ЛНР и ДНР, — подчеркнула Лариса Лохматова. «Для обеспечения правопорядка, недопущения экстремистских проявлений, незаконной миграции сотрудниками МО МВД России «Ливенский» осуществляется постоянный контроль за пребыванием на территории города и района иностранных граждан, лиц без гражданства. Большое внимание уделяется проверкам мест их компактного проживания», — добавила она.

Согласно озвученным данным, в текущем году в Ливнах было выявлено всего три административных правонарушения, совершенных иностранцами. В местной полиции считают, что такое количество правонарушений не сказалось на общей криминогенной обстановке в райцентре. При этом было отмечено, что «в настоящее время, в условиях действующего законодательства, сложно контролировать поток мигрантов — не все прибывшие отмечаются в миграционной службе».

ИА «Орелград»