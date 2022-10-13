Подрядчик, ремонтирующий орловский Красный мост, почистит реку и запустит мальков

13.10.2022 | 10:29 Новости, Строительство

Качество уборки будет проконтролировано водолазным обследованием.

Компания УПМК-22, продолжающая ремонтные работы на Красном мосту, в будущем почистит Оку и запустит туда мальков. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой видно, как в процессе реконструкции строительный мусор падает в речку.

«В Объединенном муниципальном заказчике пояснили, что при демонтаже (а в дальнейшем и при монтаже) падение строительного мусора, к сожалению, неизбежно. Крупные фрагменты в реку не попадают», — объяснили в мэрии.

Сразу после окончания реконструкции подрядчик должен будет очистить русло реки в том месте, где проводились работы. При этом, качество очистки будет проконтролировано водолазным обследованием. После этого УПМК-22 приступит к компенсационным мероприятиям по воспроизводству водных биоресурсов — выпустит в Оку мальков.

ИА «Орелград»

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