Полиция разобралась в обстоятельствах поджога в Железнодорожном районе Орла

13.10.2022 | 15:40 Новости, Происшествия

Конфликтная ситуация привела к поджогу хозяйственной постройки.

Полиция разобралась в обстоятельствах поджога хозпостройки на улице Андриабужная и задержала подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Как оказалось, происшествию предшествовал конфликт между родственником владелица хозяйственной постройки и его 30-летним знакомым. Дождавшись, когда в ходе конфликта оппонент выйдет на улицу, второй мужчина осуществил поджог.

Очевидцы вызвали МЧС, и пожарные ликвидировали возгорание. Что же касается уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога», предполагаемый нарушитель был задержан. Его оставили под подпиской о невыеде.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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