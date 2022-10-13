Полиция разобралась в обстоятельствах поджога в Железнодорожном районе Орла

Конфликтная ситуация привела к поджогу хозяйственной постройки.

Полиция разобралась в обстоятельствах поджога хозпостройки на улице Андриабужная и задержала подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Как оказалось, происшествию предшествовал конфликт между родственником владелица хозяйственной постройки и его 30-летним знакомым. Дождавшись, когда в ходе конфликта оппонент выйдет на улицу, второй мужчина осуществил поджог.

Очевидцы вызвали МЧС, и пожарные ликвидировали возгорание. Что же касается уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога», предполагаемый нарушитель был задержан. Его оставили под подпиской о невыеде.

ИА «Орелград»