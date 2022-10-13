Суд отказал орловцу в отмене решения о мобилизации

Житель Орловской области пытался оспорить решение призывной комиссии.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, житель Орловской области подал административный иск к военному комиссариату региона и призывной комиссии Орловского муниципального округа по мобилизации. Истец ставил вопрос об отмене решения о мобилизации. При рассмотрении дела установлено, что гражданин получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат в связи с частичной мобилизацией. Он посчитал, что решение о его мобилизации уже принято и решил оспорить его в суде. Однако все оказалось не так просто.

«Вместе с тем, суд констатировал, что гражданин не явился в указанную в повестке дату в призывную комиссию, в связи с чем решение о его мобилизации не принималось, на основании чего предмет административного спора отсутствует», — объяснили в пресс-службе Орловского районного суда.

Поэтому в удовлетворении исковых требований орловцу было отказано. Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в вышестоящий суд в установленный законом срок. Возможно, разбирательство будет продолжено.

Тем временем, пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области сообщила об участии сотрудников этого суда в сборе денежных средств для оказания помощи орловцам, призванным на военную службу по частичной мобилизации. Сообщается, что инициатором данной акции выступила администрация Малоархангельского района. Собранные денежные средства будут направлены на приобретение вещей и предметов первой необходимости, а также лекарственных средств бойцам, которые принимают участие в специальной военной операции по защите жителей ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.