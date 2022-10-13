Участки под застройку для льготников оборудуют в Ливнах

В городе обновили программу стимулирования жилищного строительства.

Глава города Ливны Сергей Трубицин в новой редакции утвердил муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на 2020-2022 годы». Действие документа продлено еще на три года вперед. Соответственно, пришлось менять его ключевые параметры. Так, общий объем средств на выполнение мероприятий обновленной муниципальной программы составляет 26,684 миллиона рублей, из которых 12,81 миллиона – это средства бюджета Ливен. Оставшиеся 13,87 миллиона рублей городу добавит областной бюджет.

Программой предусмотрено обеспечение объема ввода жилья, в том числе малоэтажного и индивидуальных домов, к 2025 году – не менее 12 700 квадратных метров в год. Для решения задачи предусмотрено обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в том числе льготным категориям граждан. В период по 2025 год включительно планируется обеспечить необходимой инфраструктурой не менее 342 участков под застройку.

«Развитие строительства — реальная возможность ускорить обеспечение граждан комфортным жильем по доступным ценам, — говорится в паспорте программы. — Для этого необходимо обеспечить реализацию разработанной и утвержденной документации по планировке территории, а также обеспечить подготовку новых земельных участков для строительства, в том числе решить вопрос по разработке проектов планировки территорий и обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. Создание условий для обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры и повышения доступности и комфортности жилья становится одной из приоритетных целей развития города».

Власти также сообщают, что в период с 2016 по 2019 год в городе Ливны в эксплуатацию уже было введено 32 424 квадратных метров жилья. Причем пик пришелся на 2019 год, когда было построено 12 000 «квадратов». Отметим, что данный показатель близок к тому, что запланировано властями города на ближайшие три года. К слову, не так давно в Ливнах был обновлен Генеральный план города. Он предусматривает развитие территорий жилых зон как на свободных территориях, так и за счет реконструкции территорий ветхого фонда.

«Дальнейшее развитие точечной застройки с использованием существующих возможностей объектов коммунальной инфраструктуры не представляется возможным, так как действующие мощности сегодня уже не могут в полном объеме обеспечить потребности строящихся объектов, — признают авторы программы. — Планируемое увеличение объемов жилищного строительства необходимо обеспечить опережающим развитием инженерной инфраструктуры как путем строительства новых объектов, так и модернизации и технического перевооружения действующих. Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить подготовку новых земельных участков для строительства, в том числе решить вопрос по разработке проектов планировки территорий и обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой».

ИА «Орелград»