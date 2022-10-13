В интернате под Орлом изучали несуществующие цены?

Чиновники отчитались об итогах проверки психоневрологического интерната в Корсаково.



Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области завершил проверку подведомственного ему Корсаковского психоневрологического интерната. Как следует из акта, проверка затронула закупки товаров, работ и услуг, проведенные в рамках исполнения федерального законодательства о контрактной системе. Так, графиком на 2022 год для учреждения было запланировано осуществление конкурентных закупок на общую сумму 3,89 миллиона рублей и закупок у единственного поставщика на 2 миллиона рублей.

По большинству позиций нарушений в проверенной сфере выявлено не было. Однако недостатки были обнаружены при проверке обоснованности начальной максимальной цены ряда контрактов. Здесь у проверяющих возникли к учреждению серьезные вопросы. Например, в обоснование начальной цены к контракту на закупку сахара были указаны коммерческие предложения, поступившие от трех потенциальных подрядчиков. Запросы были произведены в апреле-мае 2022 года, когда поставщики предлагали учреждению сахар по цене 90-95 рублей за килограмм.

Во время проверки учреждением были представлены эти самые коммерческие предложения. Однако проверяющие в своем акте отметили, что «ценовые предложения, представленные учреждением, в делопроизводстве не зарегистрированы, номера и даты им не присвоены». Таким образом, заключают ревизоры, указанные в обоснование НМЦК на закупку сахара коммерческие предложения «в учреждении отсутствуют, указана недостоверная информация».

Более того, были изучены и другие предложения на закупку различных продуктов питания. В результате проверяющие пришли к выводу, что расчет начальной максимальной цены контрактов при проведении электронных аукционов на закупку сахара и мяса цыплят «осуществлен исходя из несуществующих коммерческих предложений, с грубейшим нарушением Федерального закона № 44-ФЗ». Также было установлено, что в большинстве контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в нарушение требований федерального законодательства отсутствует обязательное условие о том, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Общие выводы по итогам проверки говорят сами за себя: учреждением при проведении электронных аукционов в 2022 году нарушен порядок обоснования НМЦК (использовались несуществующие коммерческие предложения с завышенной ценой на закупаемый товар). Кроме того, отчет по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства содержит недостоверную информацию.

ИА «Орелград»