В Орле открыли горячую линию для учащихся и их родителей

13.10.2022 | 11:26 Новости, Образование, Общество

Консультанты ответят на вопросы, связанные с востребованностью профессий.

В Орле в рамках месячника профориентации открыта горячая линия для учащихся и их родителей, на которой можно получить информацию, полезную при выборе будущей профессии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Линия организована службой занятости Северного района. Консультанты предоставляют данные об имеющихся в регионе вакансиях и наиболее востребованных профессиях.

«Профконсультанты  службы занятости будут участвовать в школьных родительских собраниях, приглашать старшеклассников на тестирование в центры занятости, чтобы определить профессиональные склонности и возможности, раздавать печатную продукцию по профориентации с советами психологов, демонстрировать учебный фильм о востребованных в Орловском регионе рабочих профессиях», — рассказали в пресс-службе губернатора о других мероприятиях месячника профориентации.

ИА «Орелград»

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