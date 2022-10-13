В Орле открыли горячую линию для учащихся и их родителей

Консультанты ответят на вопросы, связанные с востребованностью профессий.

В Орле в рамках месячника профориентации открыта горячая линия для учащихся и их родителей, на которой можно получить информацию, полезную при выборе будущей профессии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Линия организована службой занятости Северного района. Консультанты предоставляют данные об имеющихся в регионе вакансиях и наиболее востребованных профессиях.

«Профконсультанты службы занятости будут участвовать в школьных родительских собраниях, приглашать старшеклассников на тестирование в центры занятости, чтобы определить профессиональные склонности и возможности, раздавать печатную продукцию по профориентации с советами психологов, демонстрировать учебный фильм о востребованных в Орловском регионе рабочих профессиях», — рассказали в пресс-службе губернатора о других мероприятиях месячника профориентации.

ИА «Орелград»