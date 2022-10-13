В Орловской области возобновилась мобилизация по отдельным специальностям

Ранее губернаторы Воронежской, Курской и Ростовской областей сообщили о возобновлении призыва.

Губернатор Андрей Клычков заявил о возобновлении мобилизации в регионе. При этом речь идет об отдельных военных специальностях, которые необходимы Министерству оборону.

Напомним, Орловская область успешно выполнила первоначальное задание Минобороны, поэтому последние дни отправка орловцев в учебные центры не осуществлялась.

Помимо Орловщины, точно известно о возобновлении призыва в Воронежской, Курской и Ростовской областях. Главы соответствующих регионов делали заявления о продолжении частичной мобилизации.

ИА «Орелград»