В Орловской области возобновилась мобилизация по отдельным специальностям

13.10.2022 | 11:02 Новости, Общество

Ранее губернаторы Воронежской, Курской и Ростовской областей сообщили о возобновлении призыва.

Губернатор Андрей Клычков заявил о возобновлении мобилизации в регионе. При этом речь идет об отдельных военных специальностях, которые необходимы Министерству оборону.

Напомним, Орловская область успешно выполнила первоначальное задание Минобороны, поэтому последние дни отправка орловцев в учебные центры не осуществлялась.

Помимо Орловщины, точно известно о возобновлении призыва в Воронежской, Курской и Ростовской областях. Главы соответствующих регионов делали заявления о продолжении частичной мобилизации.

ИА «Орелград»

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