Каждый второй россиянин готов отказаться от новогодних гуляний

14.10.2022 | 13:41 Новости, Общество

Опрос проводил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в том числе включая жителей Орловской области.  

Фото: Вячеслав Коваленко/КП

Напомним, Орел намерен направить средства, запланированные на массовые мероприятия, на поддержку мобилизованных граждан. Аналогичные решения принимаются в других субъектах. Действия властей поддерживают около 52% принявших участие в опросе. Чаще за отказ от массовых увеселений выступают женщины – 56% от числа респондентов, поддерживающих ограничения. Есть существенные отличия и в разбивке по возрасту. За отмену массовых мероприятий чаще выступают граждане старше 45 лет  — 57%.

При этом новогодние корпоративы планируют провести в четырех из десяти компаний, что даже больше, чем в прошлом году.

В пояснениях к исследованию указано, что опрошены 1000 респондентов из 272 населенных пунктов.

ИА «Орелград»

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