В Орловской области частичная мобилизация на паузе

О ходе выполнения задания Минобороны рассказал губернатор Андрей Клычков.

По его словам, с 14 по 17 октября включительно не будет проводиться отправка резервистов.

«Учебные воинские части пока не готовы принять новых бойцов», — сообщает канал «Орловская область».

Тем не менее повестки продолжают разносить. Граждане, имеющие востребованные военно-учетные специальности, должны явиться в военкомат.

Напомним, мобилизованные орловцы проходят слаживание и обучение во Владимирской и Нижегородской областях.

ИА «Орелград»