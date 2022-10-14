В Орловской области частичная мобилизация на паузе

14.10.2022 | 11:26 Важное, Новости, Общество

О ходе выполнения задания Минобороны рассказал губернатор Андрей Клычков.

По его словам, с 14 по 17 октября включительно не будет проводиться отправка резервистов.

«Учебные воинские части пока не готовы принять новых бойцов», — сообщает канал «Орловская область».

Тем не менее повестки продолжают разносить. Граждане, имеющие востребованные военно-учетные специальности, должны явиться в военкомат.

Напомним, мобилизованные орловцы проходят слаживание и обучение во Владимирской и Нижегородской областях.

ИА «Орелград»

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