Депутат Вдовин привез гуманитарный груз орловским добровольцам, брошенным губернатором Клычковым

Жена военнослужащего обратилась не к психиатру, а к Музалевскому, и ее муж на передовой получил необходимые вещи.

Первый зампред регионального парламента Михаил Вдовин доставил орловским добровольцам гуманитарный груз, собранный депутатами. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Ранее «Орелград» сообщал о том, что по призыву своего спикера Леонида Музалевского депутаты всех фракций приняли участие в сборе вещей для орловцев, многие месяцы участвующих в Специальной военной операции. Также свой сбор провело Орловское региональное отделение «Единой России».

«Пообщался с бойцами, их боевой дух на высоте — они настоящие герои. Передал привет от жителей области, рассказал последние орловские новости, вспомнили общих знакомых. Горжусь этими ребятами. На прощание обнялись, и я им озвучил главный наказ земляков и родных – вернуться домой живыми и здоровыми», — рассказал Михаил Вдовин.

Отметим, что часть помощи была направлена именно тем орловским добровольцам, которые ранее остались без помощи. Жена одного из них обращалась к губернатору Клычкову и его советнику Лежневу, что обернулось скандалом. Областные власти демонстративно не оказали помощь, а Сергей Лежнев многократно предлагал супруге военнослужащего «закрыть пасть» и обратится к психиатру.

Тем не менее, женщина обратилась не к психиатру, а, через бывшего зампреда облсовета Валентину Отроушко, к Леониду Музалевскому, и довольно быстро помощь была получена.

«Ура! Михаил Вдовин доставил гуманитарный груз для зенитно-ракетной батареи Орловского батальона — той самой, от которой отказался губернатор Клычков. Той самой, которая после службы отдыхала в собственными руками сделанных шалашах, обмотанных плёнкой. Им привезли палатки, тёплое обмундирование и ещё много- много- много всего!», — рассказала в своем телеграмм-канале Валентина Остроушко.

ИА «Орелград»