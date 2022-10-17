Генерал Ивановский возглавил Орловский штаб по ЖКХ

Создание штаба должно повысить согласованность действий органов исполнительной власти.

Генерал Владимир Ивановский, занимающий должность замгубернатора по развитию инфраструктуры, возглавил созданный региональным правительством штаб по организации работы по размещению в государственной системе информации по управлению и предоставлению услуг ЖКХ.

Всего в новый орган власти вошли 17 чиновников. В их числе — руководитель областного департамента ЖКХ Григорий Шайкин, начальник городского транспортного управления Вадим Ничипоров и директор «Зеленой Рощи» Александр Муромский.

Созданный штаб должен повысить согласованность действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

ИА «Орелград»