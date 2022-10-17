Генерал Ивановский возглавил Орловский штаб по ЖКХ

17.10.2022 | 10:45 ЖКХ, Новости, Политика

Создание штаба должно повысить согласованность действий органов исполнительной власти.

Генерал Владимир Ивановский, занимающий должность замгубернатора по развитию инфраструктуры, возглавил созданный региональным правительством штаб по организации работы по размещению в государственной системе информации по управлению и предоставлению услуг ЖКХ.

Всего в новый орган власти вошли 17 чиновников. В их числе — руководитель областного департамента ЖКХ Григорий Шайкин, начальник городского транспортного управления Вадим Ничипоров и директор «Зеленой Рощи» Александр Муромский.

Созданный штаб должен повысить согласованность действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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