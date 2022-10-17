На заседании Совета законодателей ЦФО обсудили ряд мер поддержки населения

Повестка заседания Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоре Щёголеве, которое прошло в Твери, была насыщенной. В очном формате законодатели из регионов ЦФО не собирались уже три года.

Среди основных вопросов, которые обсудили участники заседания, были меры поддержки лиц, принимавших участие с СВО на Украине, территориях ЛНР и ДНР, мобилизованных граждан и членов их семей, необходимость законодательного регулирования поисковой работы и поддержка многодетных семей.

«Крайне важно обеспечить поддержку тех, кто принимает участие в специальной военной операции, оказывать помощь семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. На федеральном уровне принят ряд законов, изданы указы президента, в большинстве регионов введены меры поддержки. Следует продолжить эту работу и создать систему, при которой каждый из тех, кому адресована помощь, видел, что находится в центре нашего внимания», — заявил Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

Представители регионов обсудили те меры поддержки, которые реализуются в субъектах ЦФО. Например, в Ярославской области открыли специальный учебный центр и работает региональный штаб #Мывместе. В Тверской области, для семей мобилизованных, предусмотрено внеочередное медицинское и социальное обслуживание, обеспечение детей бесплатными путевками в санатории, их первоочередное зачисление в детские сады. В Орловской области помимо прочего предусмотрена единовременная денежная выплата для семей в размере 500 тысяч рублей в случае получения участником СВО ранения или травмы.

Советом было рекомендовано продолжить региональным парламентариям работу по подготовке изменений законодательства, направленных на обеспечение мер поддержки, социальных и налоговых льгот, денежных выплат участникам СВО и их семьям.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский выступил с докладом «О мерах поддержки многодетных семей в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа». Он отметил, что поддержка многодетных семей в России всегда являлась приоритетной задачей.

«И сегодня мы можем наблюдать, как меняется портрет российской семьи: снижается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Год от года растет число многодетных семей. За последние три года в Орловской области их число увеличилось на 22%. В настоящее время в регионе зарегистрировано 8069 многодетных семей, в которых воспитываются 27015 детей. Список мер поддержки для них постоянно расширяется и дорабатывается», — сказал Л. Музалевский.

В ходе обсуждения парламентарии отметили, что в каждом субъекте предусмотрены для многодетных семей льготы, выплаты, пособия. Но вот их размер, как и размер материнского капитала, в регионах может разниться.

Заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Артур Ниязметов обратил внимание собравшихся на эффективность мер поддержки в части развития позитивных демографических процессов.

«Демографический вызов требует новых решений. Сбережение народа России — приоритет в Стратегии национальной безопасности РФ. А установка от главы государства подразумевает, что рождение и воспитание детей не должно означать для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния», — отметил А. Ниязметов.

Работу по внесению изменений в законодательство, а также по расширению мер поддержки многодетных семей, Совет рекомендовал законодателям продолжать.

Говорили участники и о совершенствовании законодательного регулирования поисковой работы и захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. Обсудили они и те изменения в федеральное законодательство, которые предусматривают право поисковых объединений на доступ к информации архивов для установления имен и поиска родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих.

По итогам обсуждения было принято решение о внесении изменений в Федеральные Законы «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», «О погребении и похоронном деле», «Об актах гражданского состояния».

В конце заседания участники рассмотрели ряд организационных вопросов. Был избран Председатель Совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Им стал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Так же были определены его заместители – это председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев.