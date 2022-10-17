Орловцы выбрали «Народного участкового»

Победителем регионального этапа конкурса стала капитан полиции Елена Белова.

В пресс-службе орловской полиции уточнили, что девушка значительно опередила коллег-конкурентов, набрав 258 голосов.

Елена Белова служит в Мценске, в своем родном городе. В ведомственный вуз девушка поступила в 2008 году. С 2013 трудится участковым. В поле ее внимания около 4000 человек. Граждане обращаются к Елене Бегловой за помощью ежедневно, в том числе за консультациями по правовым вопросам. У всех жителей участка есть ее номер телефона. Елена Владимировна регулярно проводит профилактическую работу.

Впереди у орловского капитана финал конкурса «Народный участковый». В голосовании примут участие все регионы, выдвинувшие своих представителей.

ИА «Орелград»