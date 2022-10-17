Рассмотрение дела о ремонте площади Жукова приостановлено

Причиной приостановки стало не уголовное преследование.

Комиссия Управления ФАС России по Орловской области решила приостановить рассмотрение антимонопольного дела, связанного со скандально известным ремонтом площади Жукова в Орле. Напомним, по мотивам ремонта было заведено уголовное дело, в том числе в отношении высокопоставленных чиновников мэрии Орла. По версии следствия, организованная группа из пяти человек похитила порядка 15 миллионов бюджетных рублей. Фигуранты уголовного дела отправлены под домашний арест.

Антимонопольное дело было открыто в начале ткущего года, причем основанием послужили материалы следственных органов. Ответчиками по нему выступают МКУ «УКХ г. Орла» (в настоящее время преобразованное в МКУ «ОМЗ г. Орла») и ООО «Техспецкомплект», которое получило подряд на ремонт. Антимонопольщики неоднократно запрашивали у сторон дополнительную информацию. В свою очередь представители «Техспецкомпекта» не раз подавали ходатайства. В том числе о проведении экспертизы сметной документации.

Также они подали ходатайство о приостановлении рассмотрения антимонопольного дела до окончания расследования уголовного дела. В этом комиссия УФАС фирме отказала. Однако она все-таки решила приостановить рассмотрение, поскольку в эти дни похожие слушания начались в арбитражном суде. В нем фирма-подрядчик пытается оспорить решения самой антимонопольной службе, а именно просит суд признать незаконными отказы комиссии УФАС в назначении экспертизы. Последняя, по мнению коммерсантов, могла бы пролить новый свет на историю с финансированием ремонта площади Жукова.

Поскольку решение арбитража, который, фактически изучит те же материалы, что изучают следователи и антимонопольщики, может иметь решающее значение, заявленное «Техспецкомлекта» ходатайство о приостановлении производства было удовлетворено. Производство по антимонопольному делу решено приостановить до принятия и вступления в законную силу окончательного решения арбитражного суда. Это означает, что орловцы еще не скоро узнают правду о ремонте площади Жукова, если узнают ее вообще.

ИА «Орелград»