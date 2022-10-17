Руководителя соцзащиты пожурили за нарушение прав многодетной матери

Судом вынесено частное определение в адрес руководителя КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Надзорному органу пришлось отстаивать право орловчанки на выплаты. Семья воспитывает четырех детей, статус многодетной получила в 2009 году. В декабре 2021 года мама обратилась в глазуновский филиал соцзащиты за назначением ежемесячной денежной выплаты на несовершеннолетнего ребенка в возрасте шести лет. Однако ей отказали, так как супруг не получал доходы за требуемый период. Таким образом не было принято во внимание, что на заявительницу распространяется правило «нулевого дохода». Прокурор в интересах семьи обратился в суд. В первой инстанции требования не были поддержаны, но судебная коллегия по гражданским делам облсуда увидела существенные нарушения закона и прав многодетной матери. Выплата должна быть назначена со дня первичного обращения.

Отметим, пособия не выплачиваются лицам, ведущим маргинальный образ жизни, и официально не работающим – имеющим нулевой доход. Но есть особые ситуации, когда мужчина проходит военную службу, кто-то из родителей не может работать из-за длительного лечения, учится без стипендии. К таким исключениям относится и многодетность. В таких семьях разрешается не работать одному родителю.

ИА «Орелград»