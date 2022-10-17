Семьи погибших в СВО орловцев получили 41 млн, раненые — 55 млн

Закупка снаряжения для орловских военнослужащих обошлась бюджету в 30 миллионов.

Семьи орловцев, погибших в ходе Специальной военной операции, получили выплаты из бюджета на общую сумму в 41 миллион рублей. Еще 55 миллионов были выплачены военнослужащим, получившим боевые ранения.

Эту информацию сегодня озвучила руководитель областного департамента финансов Елена Сапожникова на заседании комитета по экономике Орловского облсовета.

Также стало известно о том, что закупки снаряжения, необходимого мобилизованным орловцам обошлось бюджету в 30 миллионов рублей.

ИА «Орелград»