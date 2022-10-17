Семьи погибших в СВО орловцев получили 41 млн, раненые — 55 млн

17.10.2022 | 16:39 Новости, Общество

Закупка снаряжения для орловских военнослужащих обошлась бюджету в 30 миллионов.

Семьи орловцев, погибших в ходе Специальной военной операции, получили выплаты из бюджета на общую сумму в 41 миллион рублей. Еще 55 миллионов были выплачены военнослужащим, получившим боевые ранения.

Эту информацию сегодня озвучила руководитель областного департамента финансов Елена Сапожникова на заседании комитета по экономике Орловского облсовета.

Также стало известно о том, что закупки снаряжения, необходимого мобилизованным орловцам обошлось бюджету в 30 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования