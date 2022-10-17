Стало известно, почему экс-прокурор Орловской области Малкин покидает Владимир

Две версии — «Страсть к фальсификациям» и «Переход дороги местным князькам и их царьку».

Обнародованы две версии причин ухода Владислава Малкина, ранее возглавлявшего орловскую прокуратуру, с поста прокурора Владимирской области.

Напомним, 10 октября издание «Владимирские новости» сообщило о том, что Малкин оставил свою должность и уехал в Москву для выяснения своей дальнейшей судьбы. При этом, официально эта информация не была подтверждена до сих пор. Впрочем, опровержений надзорное ведомство также не публиковало.

По версии депутата Госдумы Александра Хинштейна, Владислав Малкин, в свое время попивший немало крови орловских коррупционеров, оказывается, попался на «страсти к фальсификациям». Так, в августе он на попал на служебной машине в ДТП. При этом, это произошло в Москве, а командировочные не были оформлены ни у него, ни у водителя. По словам Хинштейна, Малкин попытался «замять» историю и отремонтировать автомобиль во Владимире за служебный счет.

«Но шила в мешке не утаишь. Информация о его проделках дошла до руководства Генпрокуратуры. Выехавшая в регион проверка не только подтвердила эти факты, но и вскрыла многочисленные примеры других подлогов.

Так, отчитываясь перед Москвой о выполнении прямых поручений Генпрокурора, стоящих на особом контроле, Малкин неоднократно фальсифицировал материалы и докладывал о нерешенных проблемах, как о решённых. Финал — закономерен. Рапорт об увольнении «по собственному» и «волчий билет», — рассказывает Хинштейн.

Но в самом Владимире обсуждается и другая версия произошедшего. Так, телеграм-канал «Владимир Тудэй» считает, что «полюбившийся владимирцам прокурор Владислав Малкин» покинет регион из-за того, что перешел дорогу местному губернатору Шохину.

Едва приехав из Орла во Владимир, Малкин сходу начал защищать права обманутых дольщиков и людей, которым положены льготные лекарства. Также он был непримирим к самостроям и вопросам, связанным аварийным домам. Но, что важнее, он затронул деловые интересы Шохина:

«Здесь облпрокурор не только отвечал судебными исками на нарушение законодательства, но и ставил палки в колёса бизнес-партнёрам тогдашнего мэра. Например, оспорил строительство многоэтажки в пойме Клязьмы в Коммунаре, добился возбуждения уголовного дела на экс-депутата горсовета Александра Загубнего, подал иск в суд к мэрии о проведении слушаний по спасению лугопарка «Дружба» от застройки», — рассказывает «Владимир Тудэй».

ИА «Орелград»