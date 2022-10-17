В Орловской области охотник застрелил приятеля

СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла днем 15 октября у деревни Березовка Дмитровского района. Мужчины приехали на охоту из Железногорского района. Один из приятелей выстрелил в кустарник, не удостоверившись в безопасности партнера. 29-летний мужчина погиб от полученной раны.

Стрелявший признал вину в совершенном преступлении и дал подробные показания по обстоятельствам произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Следственный комитет напоминает охотникам о необходимости соблюдать правила пользования оружием и призывает к бдительности на охотничьих угодьях.

Напомним, в августе Мценский районный суд вынес приговор по делу о смерти по неосторожности. Браконьер в тепловизионном прицеле увидел свечение без четкого силуэта и застрелил человека. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на год.

ИА «Орелград»