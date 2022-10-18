Оборот торговли снизился в Орловской области

18.10.2022 | 7:03 Новости, Экономика

Вместе с торговым оборотом снижаются и показатели общепита.

Как сообщает Орелстат, в январе-августе 2022 года оборот розничной торговли в Орловской области в целом сложился в сумме 101,9 миллиарда рублей. Данный показатель составляет всего 98,3 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года. Проще говоря, объем продаж различных товаров в розницу в регионе снизился на 1,7 процента по сравнению с показателями годичной давности. При этом оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, за отчетный период времени составил 2,7 миллиарда рублей, или 89,4 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2021 года.

Что касается различных групп товаров, то пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в Орловской области в розницу за январь-август текущего года было реализовано на сумму 48,8 миллиарда рублей. Отметим, что это 47,9 процента от общего объема оборота розничной торговли в регионе. Таким образом, непродовольственных товаров было продано на общую сумму 53,1 миллиарда рублей, что составило 52,1 процента всего розничного торгового оборота.

«По сравнению с январем-июлем 2021 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2,8 процента, второй – уменьшилась на 5,6 процента, — отмечает Орелстат. — Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 135,5 миллиарда рублей, или 72,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 34,5 процента оборота оптовой торговли».

ИА «Орелград»

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