Работы на орловском Красном мосту продолжаются «на свой страх и риск»

Подрядчик планирует утвердить проект до конца года, но никаких гарантий нет.

Компания УПМК № 22 продолжает ремонтные работы на Красном мосту «на свой страх и риск». Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на сотрудника подрядчика, выступившего на комитете облсовета по экономике.

Речь идет об отсутствии утвержденного Главгосэкспертизой плана работ. В настоящее время идет проверка сметной стоимости ремонта и ПСД, и не известно, чем все закончится. К слову, стоимость работ уже увеличилась с 1,6 млрд до 2,2 млрд и, скорее всего, вырастет еще больше.

Подрядная организация планирует пройти экспертизу до конца года. При этом, первый заммэра Орла Ирина Проваленкова ранее заявляла о наличии замечаний, устранение которых может занять длительное время.

ИА «Орелград»