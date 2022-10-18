Уборщикам в «Орелоблэнерго» пришлось добиваться зарплаты через суд

Восстановить трудовые права граждан помогла прокуратура Железнодорожного района Орла.

Девять человек убирали внутренние помещения АО «Орелоблэнерго» с февраля по март 2022 года. Они представляли иркутское ООО «Фундамент плюс», заключившее с орловской компанией договор. Однако надлежащим образом трудовые отношения оформлены не были. Когда договор между компаниями расторгли, работники остались без зарплаты.

Прокурору района удалось через суд установить факт трудовых отношений между работниками и ООО «Фундамент плюс» и взыскать задолженность по заработной плате. В настоящее время вознаграждение за труд выплачено в полном объеме, сообщает пресс-служба надзорного органа.

ИА «Орелград»