В Орле вынесли приговор фиктивным работодателям для иностранцев

18.10.2022 | 9:05 Закон и порядок, Новости

Организация незаконного пребывания в России иностранных граждан, совершенная организованной группой, привела к реальным срокам.

Преступная деятельность длилась с января по декабрь 2017 года, сообщает пресс-служба  прокуратуры Орловской области. Двое мужчин организовали фиктивное трудоустройство для 11 иностранцев. Каждый платил вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на два года и три месяца, два с половиной года. Кроме того, каждый оштрафован на 200 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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