В Орле вынесли приговор фиктивным работодателям для иностранцев

Организация незаконного пребывания в России иностранных граждан, совершенная организованной группой, привела к реальным срокам.

Преступная деятельность длилась с января по декабрь 2017 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. Двое мужчин организовали фиктивное трудоустройство для 11 иностранцев. Каждый платил вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на два года и три месяца, два с половиной года. Кроме того, каждый оштрафован на 200 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован.

ИА «Орелград»