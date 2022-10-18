В Орловской области молодой парень подозревается в убийстве знакомого

18.10.2022 | 15:58 Закон и порядок, Новости

58-летний житель Свердловского района был найден мертвым в коридоре жилого дома.

21-летний житель Свердловского района подозревается в убийстве своего 58-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Тело мужчины было обнаружено в коридоре жилого дома. При этом, у него на лице были синяки. Эксперты не стали спешить с выводами, но судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате нанесенного телесного повреждения.

Дело, возбужденное по статье «убийство», начали расследовать оперативники уголовного розыска, и довольно быстро стали известны обстоятельства произошедшего. Компания из четырех мужчин распивала спиртное, и в ходе застолья завязалась ссора между потерпевшим и подозреваемым. Более молодой мужчина избил знакомого, что и послужило причиной смерти. Скорую и полицию никто не вызывал. Утром злоумышленник лишь вынес тело в коридор.

В настоящее время молодой человек задержан.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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