Военком объяснил, почему не возвращают многодетных мобилизованных

18.10.2022 | 13:12 Новости, СВО

На вопросы журналистов ответил и.о. военного комиссара Орловской области Ренат Сибгатуллин.

Согласно пояснениям Генштаба России, в рамках частичной мобилизации не должны призываться граждане с тремя детьми. Ранее отсрочку получали только отцы четырех малышей. Однако многодетных не спешат возвращать на родину.

«Указание вступает в силу с момента того, когда были изданы и поступили в наше распоряжение», — пояснил и.о. военного комиссара Орловской области Ренат Сибгатуллин в беседе с журналистами «Орловского информбюро».

Распоряжения пока не поступали…

Жены надеются, что бумажные вопросы будут улажены до того, как их мужья попадут в зону СВО. Орловчанки собирают документы и заручаются поддержкой Совета солдатских матерей Орловской области.

 ИА «Орелград»

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